Первый президент Украины Леонид Кравчук во время дебатов с экс-спикером и действующим нардепом от партии Порошенко Андреем Парубием заявил, что не поддерживает планы "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" выйти на новый Майдан в преддверии саммита лидеров нормандской четверки.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода Слова" Савика Шустера.

"Вы не помогаете Украине, а мешаете Украине... Тут работает не интерес - помочь Украине, а ненависть к тому, что они не при власти. Если вы хотите помочь процессу - то против кого этот протест? … Если вы хотите объединиться, то пишите документы, объединяющие. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю", - сказал он.

К примеру, Кравчук привел пример Германии. Что там никто не рассказывает Ангеле Меркель, как вести переговоры и что ей говорить. Там люди не выступают против, а наоборот, поддерживают их.

В ответ на это Парубий заявил, что призывы на Майдан связаны с тем, что сейчас украинцы взволнованы предстоящими переговорами. И не нужно бояться выходить на улицу.

Однако Кравчук в ответ на это подчеркнул, что есть вопросы, которые "не решаются на улице".

"Есть президент, ему поручено, избранный народом, он подписывает. Если он приедет и предаст, тогда вы выходите, я сам проголосую против, чтобы его от власти отстранить", - уточнил он.

После этого между политиками завязался спор о Минских соглашениях. В частности, Кравчук поинтересовался у Парубия, почему в документе (который был подписан по итогам встречи "Нормандской четверки" с участием Порошенко) прописаны сначала выборы, а потом установление контроля над границей. Парубий парировал, что это является путинской пропагандой.

Видео: Facebook/Segodnyaonline

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал преемнику Владимиру Зеленскому избегать в Париже 9 декабря, во время саммита в "нормандском формате", встреч и разговоров с главой Кремля.

Ранее Зеленский рассказал, что хотел бы во время живого общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.