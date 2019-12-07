Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет заявил, что правоохранители установили двоих подозреваемых в деле о пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Пока по результатам уже проведенных следственных действий готовится сообщение о подозрениях двум лицам. В кратчайшие сроки они будут направлены в прокуратуру Одесской области и после согласования сообщены самим подозреваемым. Однако это только предварительные результаты. В ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше", - сказал Шайхет во время брифинга.

Сергей Шайхет. Фото: dumskaya.net

Имена подозреваемых он не назвал, ссылаясь на тайну следствия. Однако добавил, что органы досудебного расследования уже допросили по делу о пожаре более 150 человек. Также назначены два десятка судебных экспертиз.

По словам полицейского, осмотр места происшествия продолжается непрерывно, следователи работают посменно.

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