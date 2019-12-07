Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на закрытом заседании органа в субботу под председательством президента Украины Владимира Зеленского был утвержден один из пяти ранее разработанных сценариев развития событий в Донбассе. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заседание прошло в связи с предстоящей 9 декабря встречей в "нормандском формате".

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время", - сказал Данилов журналистам после завершения мероприятия.

Напомним, что ни один из сценариев не был ранее озвучен.

О том, что Зеленский созывает закрытое заседание Совета нацбезопасности, стало известно два дня назад.

В конце ноября Данилов упоминал о возможных пяти сценариях развития событий в Донбассе, но отказался раскрывать их подробности.