Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров, которые вынесли федеральные суды. Об этом сообщает DW.

Так, суд отклонил ходатайство администрации Трампа, которая пыталась отменить временные запрет на исполнение высшей меры наказания на федеральном уровне. Это "срывает" исполнение четырех приговоров. Одного из преступников планировалось казнить утром. 9 декабря. Еще троих – на протяжении января.

Уточним, что причиной решения стала не сама мера наказания, а метод ее исполнения. В частности, суд в Вашингтоне счел недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ, а правительство планировало применить смертельную дозу одного вещества - психотропного препарата пентобарбитал.

Напомним, 12 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане его страны считают смертную казнь допустимым наказанием за особо тяжкие преступления.

Также "Страна" писала, что в Уганде решили вернуть смертную казнь за гомосексуализм. Законодательный акт, известный под названием "Убить геев", уже действовал в стране, но был отменен в 2014 году из-за технических замечаний, но сейчас правительство планирует возобновить его в течение нескольких недель.