В пятницу, 6 декабря, взорвался газ в 12-этажном жилом доме в городе Прешов на востоке Словакии. Из-за взрыва погибли 7 человек. Об этом сообщает агентство АР.

По данным пожарных, взрыв прогремел между 9 и 12 этажами. Несколько человек смогли выбраться на крышу здания. Однако в считанные часы вся верхняя половина дома сгорела, три верхних этажа оказались полностью разрушены.

Сначала СМИ сообщали о пяти погибших, но к субботе стало известно о семи жертвах. Один человек числится пропавшим. Около 40 жильцов получили ранения.

Видео: YouTube/ euronews

Огонь в доме тушили более 100 пожарных. Справиться с ним удалось только в субботу утром.

Прешов посетил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Он заявил, что пострадавшее здание вероятно придется снести.

Весной "Страна" рассказывала о взрыве бытового газа в США, из-за которого взлетел на воздух жилой дом.

А летом похожая трагедия произошла в жилом доме в закарпатском селе Нелипино.