Президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой на саммит в "Нормандском формате" проводит закрытое заседание СНБО. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Встреча, на которой присутствуют все члены СНБО, проходит в закрытом режиме в Офисе главы государства",- говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал преемнику Владимиру Зеленскому избегать в Париже 9 декабря, во время саммита в "нормандском формате", встреч и разговоров с главой Кремля.

Ранее Зеленский рассказал, что хотел бы во время живого общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным увидеть готовность прекратить войну на Донбассе, если она действительно есть.

До этого "Страна" писала, что Украина должна получить границу с Россией прямо в день выборов на Донбассе.