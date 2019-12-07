Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Государственным секретарем США Майком Помпео в Вашингтоне после "нормандской встречи", где обсудят Украину. Об этом сообщает Washington Post.

Так, Помпео примет Лаврова для переговоров, после которых ожидается совместная пресс-конференция.

Чиновники, которых журналисты не называют, рассказали, что Помпео и Лавров обсудят контроль над вооружением, ситуацию в Украине и Сирии, а также другие вопросы, связанные с напряженностью отношений России и США.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в рамках Нормандской встречи в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Также "Страна" писала, что Украина потребовала от России придерживаться Будапештского меморандума, поскольку считает его политико-правовой основой обеспечения безопасности.