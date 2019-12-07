Народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал, о чем шла речь на его встрече с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

По словам Дубинского, встреча прошла по инициативе американца. Нардеп сообщил Джулиани, что при Порошенко и Януковиче из украинского бюджета было похищено около 10 млрд долларов. Их вывели в офшоры, а потом с помощью компаний под юрисдикцией США (например, Franklin Templeton) возвратили обратно (вероятно, имеется в виду в гособлигации - Ред.). За счет этих украденных денег были куплены украинские гособлигации, и народ Украины теперь платит по ним огромные проценты.

Дубинский сказал Джулиани о необходимости создать временную парламентскую следственную комиссию и раскрыть детали кражи из бюджета, выведение средств в офшоры и реинвестирование их обратно в интересах Порошенко и Януковича. Депутат сообщил, что до сих пор при власти остались люди, которые препятствуют этому расследованию.

Видео: YouTube/ DubinskyPro

Дубинский назвал адвокату фамилии тех, кто пытается помешать расследованию. Это премьер-министр Алексей Гончарук, экс-глава НБУ Яков Смолий, первый зам главы НБУ Екатерина Рожкова и постоянный представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Также "слуга народа" объяснил американскому гостю, как работала схема незаконного движения бюджетных денег. КДубинский подозревает, что бенефициарами этой схемы являются и чиновники из МВФ.

Как писала "Страна", Джулиани прилетел в Киев 4 декабря для встречи с бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом.

Мы также приводили заявление Джулиани по итогам визита в Украину.