Американский актер Рон Лейбман, прославившийся ролью властного отца Рэйчел Грин в комедийном сериале "Друзья", умер в возрасте 82 лет.

Об этом информирует издание BBC News со ссылкой на заявление агента актера. Сообщается, что причиной смерти стала пневмония.

В то время как Лейбман получил наибольшую известность за свою роль в американском ситкоме, его карьера в сфере телевидения и кино продолжалась шесть десятилетий.

"Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, на телевидении и в театре. Наши мысли вместе с его женой Джессикой и его семьей", - говорится в заявлении его агента.

Рон Лейбман родился в Нью-Йорке в 1937 году. Актер получил премию Эмми в 1979 году за главную роль в сериале "Kaз", который был снят по его сценарию, а также премию Тони за роль в пьесе Тони Кушнера "Ангелы в Америке".

Он появлялся в многочисленных фильмах, таких как "Норма Рэй", "Бойня номер пять" и "Ночь над Манхэттеном".

Многие звезды американского шоу-бизнеса выразили свои соболезнования через социальные сети.

Напарница Лейбмана по съемочной площадке фильма "Норма Рэй" написала: "Во многих моих лучших воспоминаниях о моей карьере был Рон Лейбман. Спасибо, Рон. За то, что я стал моим чемпионом. Отдыхай, мой друг".

Ранее "Страна" сообщала о смерти звезды сериалов "Во все тяжкие" и "Твин Пикс". Также мы сообщали о смерти актера, игравшего в фильмах "Убить Билла" и "Ангелы Чарли".