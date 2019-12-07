В столице Беларуси начались несогласованные уличные митинги против интеграции страны с Россией. Об этом сообщает Беларусская служба Радио Свобода.

Фото: twitter.com/Vitauskas_A

Фото: twitter.com/Vitauskas_A

Фото: twitter.com/Vitauskas_A

Так, несколько сотен человек выстроились в живую цепь возле проспекта Независимости в центре Минска, а также вдоль Октябрьской площади. Среди участников заметны люди с бело-красно-белыми флагами (бывший государственный флаг Беларуси до 1995 года). Сейчас его используют националисты.

twitter.com/Vitauskas_A

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в происходящее, но предупреждают о несогласованности акций.

Фото: twitter.com/KirylRadkavets

Фото: twitter.com/KirylRadkavets

Напомним, в четверг, 5 декабря, президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с обращением к парламенту страны, которое было проанонсировано как "историческое".

Как сообщала "Страна", Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены в субботу заняться обсуждением Союзного государства.

Также стало известно, что Бацька заявил, что Беларусь против распада Евросоюза и всяких Брекзитов.