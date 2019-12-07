Гончарук анонсировал законы, которые запретят возвращать Приватбанк Коломойскому
Глава Кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что правительство на законодательном уровне не допустит возврата ПриватБанка его бывшим владельцам. Тему возврата банка Игорю Коломойскому премьер затронул в интервью РБК-Украина.
На вопрос, будет ли Кабмин мешать или помогать Коломойскому вернуть ПриватБанк, собеседник агентства выбрал первый вариант.
"Свою позицию наша команда уже четко отметила: мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - обрисовал планы Гончарук.
Также он рассказал, что Национальный банк и правительство работают над изменениями в законодательство, чтобы запретить возврат экс-владельцам банков, признанных неплатежеспособными.
"НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - сказал чиновник.
Напомним, в конце ноября Коломойский заявил, что вернет себе банк, причем МВФ в курсе его намерений.
В тот же период стало известно о передаче Министерством финансов 100% акций ПриватБанка Кабинету министров Украины.