Глава Кабинета министров Алексей Гончарук заявил, что правительство на законодательном уровне не допустит возврата ПриватБанка его бывшим владельцам. Тему возврата банка Игорю Коломойскому премьер затронул в интервью РБК-Украина.

На вопрос, будет ли Кабмин мешать или помогать Коломойскому вернуть ПриватБанк, собеседник агентства выбрал первый вариант.

"Свою позицию наша команда уже четко отметила: мы действуем исключительно в интересах народа Украины и будем предпринимать все необходимые меры для защиты интересов украинцев, опираясь на украинское и международное законодательство. Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", - обрисовал планы Гончарук.

Также он рассказал, что Национальный банк и правительство работают над изменениями в законодательство, чтобы запретить возврат экс-владельцам банков, признанных неплатежеспособными.

"НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - сказал чиновник.

Напомним, в конце ноября Коломойский заявил, что вернет себе банк, причем МВФ в курсе его намерений.

В тот же период стало известно о передаче Министерством финансов 100% акций ПриватБанка Кабинету министров Украины.