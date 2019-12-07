Пятый президент Украины Петр Порошенко посоветовал преемнику Владимиру Зеленскому избегать в Париже 9 декабря, во время саммита в "нормандском формате", встреч и разговоров с главой Кремля. Свой ценный совет Порошенко опубликовал в Facebook.

"Искренне советую президенту Зеленскому избегать встречи с глазу на глаз с Путиным 9 декабря в Париже. Если этого невозможно сделать, то не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Стоит доверять не словам, а реальным действиям российской стороны", - написал экс-президент и фигурант многочисленных уголовных дел.

Скриншот: Facebook/ petroporoshenko

Запись Порошенко сопроводил картинкой с цитатой из себя же: "Путину нельзя доверять: никогда и ни в чем! Он ненавидит Украину и украинцев, не видит нашего места на политической карте Европы".

Фото: Facebook/ petroporoshenko

Ранее "Страна" писала, что лидер "Европейской Солидарности" обнаружил отсутствие в итоговых документах саммита НАТО слов об агрессии РФ против Украины и оккупации Крыма.

Мы также рассказывали, что автор доброго совета вместе с Юлией Тимошенко и Святославом Вакарчуком зовут украинцев на новый майдан против попыток Зеленского договориться о мире.