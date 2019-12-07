Недавно "Страна" рассказывала, что дочь президента Александра Зеленская имеет аккаунт в китайской соцсети TikTok. Это приложение для подростков, которое набирает огромную популярность, как видно по дочери президента, уже и за пределами Поднебесной.

Мы уже публиковали, что Саша выкладывает на TikTok.

"Страна" разбиралась, что известно об этом приложении.

15 секунд позитива

Суть этой программы - запись коротких видео на 15 секунд, которые можно оформлять различными спецэффектами или звуковым сопровождением. И делиться с друзьями внутри TikTok.

Это название - международный бренд китайской соцсети Douyin. Сейчас "ТикТок" является одним из самых скачиваемых приложений мира. На конец 2019 года у него было уже более миллиарда пользователей в месяц. Bloomberg назвал его самым дорогим стартапом года и оценил в 75 миллиардов долларов.

И это впечатляющий успех - учитывая, что международная версия этой программы появилась только год назад. Но ее уже успели назвать "убийцей Инстаграм".

Для тех, кто не установил себе это приложение, TikTok - это сайт-видеохостинг с короткими видео в стиле "сам себе режиссер", в которые можно встраивать неожиданные фильтры и элементы монтажа.

Контент максимально таргетированный: программа все порекомендует сама и подберет подходящие пользователю видео.

Как зарабатывать на TikTok

Ролики могут набирать по несколько миллионов лайков, что дает представление об аудитории соцсети.

Причем, как и в YouTube, на TikTok можно зарабатывать. Правда, по другому принципу.

Деньги здесь поступают не за рекламные показы (как от компании Google), а напрямую от фанатов. Недавно в соцсети появилась возможность дарить понравившимся блогерам "бриллианты", которые те могут потом конвертировать в деньги, получая их на PayPal.

По внутрисетевому курсу, около 400 бриллиантов - это чуть больше доллара.

Правда, половину денег, загруженных в систему, забирает себе TikTok. Но в целом общая мысль понятна: хороший контент оплачивают напрямую пользователи, и вмешательство площадки здесь минимально. Это отличает соцсеть от зарегулированных продуктов западных компаний.

"Китай шпионит". Конкуренция с американцами

Создатель соцсети - китайская компания ByteDance, один из крупных поставщиков технологий машинного обучения (или искусственного интеллекта) на рынке Китая. Недавно она объединила сервис TikTok с недавно купленным musical.ly.

При этом в США крайне ревностно относятся к успехам китайской соцсети. В начале декабря калифорнийский суд принял групповой иск против TikTok. Видеохостинг обвинили в сборе личных данных пользователей и передаче их в Китай.

"Легкое веселье в TikTok в итоге обойдется очень дорого", - говорится в тексте иска. Утверждается, что материнская компания ByteDance собирает не только данные для таргетирования рекламы, но и биометрические данные пользователей, чьи лица часто видны на роликах.

Конечно, с одной стороны это, по всей вероятности, действительно так. Однако более чем очевидно, что все остальные интернет-гиганты - и в первую очередь американские - занимаются тем же самым. Причем, судя по скандалу с "Кембридж Аналитикой" - продавая их направо и налево в целях политического пиара.

Интересно, что именно в Штатах активнее всего используют TikTok. Американские пользователи сидят в нем примерно 50 минут в день, тогда как в среднем по миру - это полчаса. Лидер по подписчикам в TikTok - американка Loren Gray.

В соцсети активно продвигаются и крупные компании, которые выкладывают в нее свои рекламные ролики, сделанные по принципу блогов TikTok. Например, "Пепси". То есть благодаря платформам вроде TikTok, появляются новые виды рекламы, которые мимикрируют под контент, создаваемый пользователями и все дальше отходят от классической рекламы.