Венгерское агентство по вопросам конкуренции оштрафовал социальную сеть Facebook на 1,2 млрд форинтов (4 млн долларов) за свое заявление о том, что услуги соцсети являются бесплатными, чем якобы ввели в заблуждение пользователей.Об этом сообщает информационная служба Associated Press.

Согласно заявлению надзорного органа, Facebook разместил на своей статовой странице и в справочном центре слоган "Бесплатно и любой может присоединиться", таким образом заявляя, что услуги соцсети были бесплатными.

Антимонопольная служба заявила, что хоть пользователи напрямую и не платили компании за услуги, Facebook получал с них прибыль за счет продажи личных данных сторонним компаниям.

В сообщении агентства говорится, что данные, которые собрал Facebook, позволили ему размещать таргетированную рекламу без уведомления пользователей о количестве и стоимости личной информации, передаваемой в компанию.

В венгерском ведомстве отметили, что после назначения штрафа Facebook получил рекомендации убрать сообщение о "бесплатных" услугах компании со страниц сервиса.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудники Facebook написали открытое письмо Цукербергу против проплаченных политических фейков. Также "Страна" писала, что Facebook обязали заплатить гигантский штраф и не разбрасываться личными данными пользователей.