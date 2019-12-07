Дзержинский городской суд Донецкой области приговорил жителя Торецка к двум годам ограничения свободы за демонстрацию флага нацистской Германии. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что 5 сентября 2019 года, в 76-ю годовщину освобождения Торецка от фашистских захватчиков (5 сентября - Ред.), 40-летний мужчина в пьяном виде и полуголым бегал по территории Мемориального комплекса "Слава" с нацистским флагом на плечах. В частности, многочисленные свидетели видели его у плит с именами погибших воинов, изображения скорбящей матери и вечного огня. К слову, мужчина был ранее судим за умышленное убийство, тяжкие телесные повреждения и кражу.

Скриншот: Facebook/ don.gp.gov.ua

Трижды судимому гражданину предъявили обвинения по ч.1 ст.436-1 (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

За его циничные действия и демонстрацию явного неуважения к обществу мужчине назначили наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Как писала "Страна", в конце октября жителя Кривого Рога осудили на год лишения свободы за ношение футболки с гербом СССР.

Мы также рассказывали, что на дорогах Днепра был замечен джип, облепленный символами немецких нацистов.