Боевики так называемой "ДНР" передали Украине тело погибшего бойца спецподразделения "Альфа" Дмитрия Каплунова. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

"Героя Украины полковника Каплунова Дмитрия передали нам! Спасибо всем, кто приложил усилия. Давайте похороним воина и разберемся, почему его тело оказалось в руках врагов!", - говорится в сообщении.

Позже эту информацию журналистам подтвердила и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Напомним, 30 ноября в зоне ООС, около села Старая Ласпа, погибли на мине двое офицеров спецназа СБУ "Альфа" - полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Еще один офицер СБУ получил ранения.

Также "Страна" писала, что журнал Cosmopolitan Ukraine оказался в центре скандала из-за высказываний экс-заместителя главреда издания Евгении Плихиной. Она случайно попала на похроны Волочаева и едко их описала у себя на странице в Facebook. После инцидента девушку уволили.

Кроме того, мы сообщали, что президент Владимир Зеленский присвоил обоим посмертно звание Героя Украины.