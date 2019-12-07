Лидер партии "Голос" и народный депутат Святослав Вакарчук выступил против политизации Нормандского процесса. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По мнению Вакарчука, на встрече "нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский должен добиться прекращения огня и договориться об обмене заложниками.

"Я в этом готов стоять рядом с ним. И весь украинский народ готов стоять рядом с ним", — сказал Вакарчук.

"Все остальное — ловушка для Украины, из которой будет очень сложно выйти. И вот это заставит людей выходить уже на протест", — добавил политик.

По словам лидера партии "Голос", оппозиция должна поддержать желание президента отстоять мир на Донбассе: "Сегодня наша задача не политизировать процесс Нормандии".

"На встрече в Париже напротив президента Зеленского будет сидеть три человека. Двое из них — это партнеры, которые будут поддерживать стремление Украины к миру, но иметь собственный политический порядок дня. И один — представитель страны, которая захватила часть нашей территории и намерение которой — враждебное: ослабить максимально украинские позиции. То есть там будет один враг и два партнера Украины. Но там не будет ни одного друга. Единственным другом президента Зеленского на этих переговорах будет народ Украины", - заявил Вакарчук.

Речь Вакарчука - с 50:01. Видео: youtube.com/ Сегодня

Напомним, что ранее политсилы экс-президента Петра Порошенко ("Евросолидарность"), Юлии Тимошенко ("Батьківщина") и Святослава Вакарчука ("Голос") призвали украинцев принять участие в воскресенье в акции протеста в Киеве на Майдане против "капитуляции", приуроченной к встрече "нормандской четверки".

"Призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины", - говорится в тексте сообщения.

Ранее мы сообщали, что в Украине выросло число граждан, которые допускают компромиссы ради мира на Донбассе.