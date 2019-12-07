Премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что разрешение газового конфликта между Украиной и Россией воможно, если стороны пойдут на уступки друг другу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Как говаривал известный монтер у Ильфа и Петра, соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас (России - Ред.) со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз. Ну не будет тогда ничего", - сказал он.

Медведев также напомнил о тяжбе в Стокгольмском арбитраже, где "Газпром" проиграл иски.

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - подчеркнул он.

Премьер России также заявил, что Украина получает все тот же российский газ, но только по более дорогой цене из-за реверса.

"Мы понимаем, что это наш, российский газ, но получает его Украина гораздо дороже, чем могла бы получать. Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже. Но для этого нужно договариваться", - уточнил он.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова отозвать последний иск против "Газпрома", если будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа и украинской стороне компенсируют невыполнение россиянами своих обязательств по текущим контрактам.

Также "Страна" писала, что 27 ноября "Нафтогаз" выиграл очередной суд у "Газпрома" в Швеции. Мы разбирались, к каким последствиям это может привести.