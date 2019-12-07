Авторитетный в определенных кругах юрист Андрей Довбенко, который является другом главы Офиса президента Андрея Богдана и в конце августа прославился своей роскощной свадьбой в Сен-Тропе, 33-й день рождения отметил в Лондоне.

По информации "Страны", вечеринка прошла в пабе The Cow London, в котором любит бывать футболист Дэвид Бэкхем. 6 декабря заведение было закрыто под приватный праздник для Довбенко с резервом на 10 человек.

Андрей Довбенко. Фото: ua.news

Внешний вид паба и предлагаемые в нем блюда. Фото: thecowlondon.co.uk

На сайте заведения говорится, что для закрытого мероприятия можно предварительно забронировать время. Причем паб требует предоплату за бронирование в размере £250 (почти 8 тысяч грн). Предоплата затем вычитается из окончательного счета.

Видео: YouTube/ Страна.ua

Все блюда в пабе (если это не большие тарелки на компанию) стоят в пределах £20 (около 600 грн). Так, шесть устриц обойдутся в 19 фунтов стерлингов, а цыпленок по-киевски, пюре и шпинат - в 12.

Меню паба. Скриншот: thecowlondon.co.uk

Напитки из винной карты в среднем стоят 42-85 фунтов стрелингов за бутылку 0,75 мл (в гривне это будет от 1300 до 2600).

Напомним, на День независимости Украины Богдан улетел в Сен-Тропе на свадьбу Довбенко.

"Страна" публиковала свадебное фото юриста с супругой.