Сотрудники правоохранительных органов под Киевом задержала "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский", который незаконно прибыл на территорию Украины 5 декабря. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

"По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с одной целью – объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция также опубликовала видеозапись задержания преступника.

Видео:facebook.com/UA.National.Police

Напомним, по словам заместителя заместитель министра внутренних дел Антона Геращенко, в Украине постоянно пребывают более 50 главарей преступного мира.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как закон против воров в законе перекроит криминальную карту Украины в материале "Не по понятиям". Также мы писали, что новый закон обяжет украинских воров в законе заявлять на камеру о своем статусе.