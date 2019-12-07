В центре Киева 8-9 декабря, накануне встречи лидеров стран в рамках саммита "Нормандской четверки", запланированы массовые акции, в которых возьмут участие несколько тысяч человек. Об этом сообщил первый замминистра Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"Заявленное организаторами количество участников составляет несколько десятков тысяч лиц", - говорится в обращении.

При этом Яровой уточнил, что силовики провели ряд встреч с организаторами акций.

"Наша позиция – все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем мониторить ситуацию и оперативно принимать решения", - подчеркнул он.

Поэтому, для обеспечения безопасности, в эти дни будут работать около 3 тыс. правоохранителей и дополнительные силы резерва.

"Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины действительно важны международные переговоры, которые пройдут 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, и это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые соберутся возле Офиса президента. На случай каких-либо обострений ситуации, я убеждена, что Национальная полиция и другие службы приложат все усилия, чтобы все было мирно", - уточнила заместитель руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко.

Всего в столице запланировано пять акций. О четырех из них правоохранители узнали из сообщений от КГГА. Еще об одном из интернета.

Видео: YouTube/МВС України

Напомним, что "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" призвали в Раде всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на массовую протестную акцию в центр Киева.

Ранее мы писали, что "Движение сопротивления капитуляции", в которое входят националисты и порохоботы, активно готовятся к "майдану" 8 декабря, приуроченному к встрече "нормандской четверки".

Также "Страна" сообщала, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря. Он состоится в Париже.