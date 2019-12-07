Кабинет министров Украины приостановил действие предыдущего правительства об установлении минимального должностного оклада учителей в размере 3 прожиточных минимумов (т.е. 6306 гривен). Об этом сообщил глава профильного парламентского комитета Сергей Бабак.

"О Постановлении Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. Информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в сообщении.

В то же время Бабак уточнил, что в бюджете Украины на 2020 год предусмотрены дополнительные расходы в объеме почти 3,6 млрд гривен на улучшение социальной защиты отдельных категорий педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Документ: pon.org.ua

Ранее глава правительства Украины Алексей Гончарук предложил изменить систему начисления зарплат учителям. По его мнению, размер выплаты должен напрямую зависеть от количества учащихся в классе.

Также "Страна" писала, что утром 26 ноября Владимир Зеленский выложил видео перед вылетом в Эстонию. В нем он отчитал правительство за невыплату зарплат учителям и врачам.