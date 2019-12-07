Экоактивистка Грета Тунберг, которая прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре-2019, заявила активистам на переговорах в ООН по климату в Мадриде, что глобальная волна школьных забастовок за климат в прошлом году "ничего не достигла", потому что выбросы парниковых газов продолжают расти. Об этом сообщает испанское издание "Эль Паис".

"Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились", - призналась Тунберг.

Шведская активистка отметила, что к движению против изменения климата присоединилось большое количество людей, однако этого все еще недостаточно для изменения экологической ситуации.

"Мы не можем так продолжать; недопустимо, чтобы дети пропускали школу, и мы не хотим продолжать это делать - нам бы хотелось, чтобы некоторые люди, находящиеся у власти, приняли меры. Люди страдают и умирают сегодня. Мы не можем больше ждать", - заявила активистка.

Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации "Марш за климат", который проходит в Мадриде. Марш в Мадриде должен был совпасть с протестами и молодежными климатическими забастовками по всему миру.

16-летняя звезда экоактивизма Грета Тунберг обрела известность после многочисленных выступлений в международных организациях, в том числе и в ООН.

Марши с ее участиям проходят по всему миру и обрели название "Fridays for Future ("Пятницы за будущее"), так как акции протеста проходят во время последнего учебного дня недели вместо школы.

Напомним, ранее издание Financial Times включило Грету Тунберг в список самых вдохновляющих женщин 2019 года. Также мы сообщали, что активистка стала лауреатом альтернативной Нобелевской премии.