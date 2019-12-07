Глава Киевского патриархата Филарет заявил, что в ПЦУ "проявили милость", создав под него отдельную миссию и передав комплекс зданий, однако он не намерен признавать ликвидацию Украинской православной церкви Киевского Патриархата.

Об этом говорится в его заявлении.

"Спасибо предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной церкви Украины, что на своем заседании проявили ко мне милость: не выкинули 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать. А оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии на ул. Пушкинской, 36, которое я построил в тяжелые для церкви советские времена", - сказал он.

При этом Филарет добавил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью, поскольку "церковь нельзя ликвидировать".

"Митрополит Епифаний и Священный Синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать. Господь Иисус Христос сказал: Построю Церковь и врата ада не одолеют ее», о ликвидации Церкви мне говорила безбожная власть и я тогда ей отвечал: "Коммунизма не будет, а Церковь будет существовать, ибо так сказал Бог", - уточнил он.

Саму передачу имущества УПЦ Киевского патриархата в собственность ПЦУ Филарет называет "рейдерским захватом".

"Но я выступал, и буду выступать до конца моей жизни против рейдерского захвата имущества Киевской патриархии (по всей Украине). Это имущество было приобретено мной в течение 53-летнего служения на Киевской кафедре. Некоторые государственные чиновники, выступая на словах против коррупции и рейдерского захвата, на деле принимают в этом участие. Можно ли построить демократическое Украинское государство при таком отношении некоторых государственных чиновников к своим обязанностям?!" – подчеркнул он.

Кроме того, Филарет назвал решение ПЦУ "демонстрацией зависимости от греческой традиции" и обвинил их в неосознанной подготовке к религиозной войне в Украине.

"Мы будем бороться за Киевский Патриархат до последнего. Патриархат – это действительно независимая Церковь, потому что Патриархат не может быть в составе другого Патриархата, а статус митрополии позволяет быть в составе другого Патриархата. Синод ПЦУ своими решениями продемонстрировал зависимость от греческой традиции, внося изменения в Божественную Литургию, и, как мне кажется, бессознательно готовит религиозную войну в Украине", - сказал он.

Напомним, 5 декабря синод Православной церкви Украины под руководством митрополита Епифания принял решение создать для почетного патриарха Филарета (Денисенко) отдельную религиозную организацию в форме миссии.

Как писала "Страна", летом Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата, ликвидированного в связи с созданием ПЦУ.