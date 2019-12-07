Правоохранительные органы США и Великобритании заявили о раскрытии личностей самой опасной в мире хакерской группировки Evil Corp. Ее сотрудники работают в московских кафе, а руководитель Максим Якубец ездит на Lamborghini с надписью "вор" на номерном знаке. Об этом сообщает Meduza.

"Возглавляет Evil Corp 32-летний москвич Максим Якубец, который использует онлайн-прозвище Aqua. Он обвиняется в организации международных компьютерных хакерских атак и банковских махинаций в период с мая 2009 года "по настоящее время", - говорится в сообщении.

Yakubets drives a customised Lamborghini supercar with a personalised number plate that translates to ‘Thief’ & spent over a quarter of a million pounds on his wedding.



He is now subject to a $5 million US State Department reward – the largest ever reward for a cyber criminal. pic.twitter.com/a7s9tKFutt — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) 5 грудня 2019 р.

Видео: twitter.com/NCA_UK

При этом компания занималась кибератаками на Великобританию и США. Среди их поступков – создание вредоносного ПО, похищение средств с банковских карточек.

Обвинения в преступлении также выдвинули 38-летнему россиянину Игорю Турашеву, которого называют администратором Якубца. Он отвечал за контроль Dridex.

"Мы вряд ли когда-нибудь узнаем полную сумму ущерба, но, по нашим оценкам, последствия только для Великобритании исчисляются сотнями миллионов долларов", - говорит о деятельности Evil Corp глава NCA Линн Оуэнс.

Напомним, горячее видео внезапно начало транслироваться на информационном табло возле остановки общественного транспорта на площади Победы в самом центре Киева.

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