В ближайшее время структура Вооруженных сил Украины будет изменена, поскольку соответствующий указ вступает в силу сегодня, 7 декабря. Об этом заявила заместитель главы Минбороны Алина Фролова, передает "Громадське".

"Мы переходим на так называемую j-strucrure, которая соответствует натовским стандартам. Это разграничение функций внутри Вооруженных сил на функции генерирования и применения. То есть условно подразделения, которые должны генерировать, то есть обучать персонал, обеспечивать вооружением, распределяют все это. А есть люди, которые отвечают за применение, то есть те, которые собственно воюют", - сказала она.

Сейчас же, по словам девушки, все эти функции перемешаны.

"Такое изменение дает транспарентность процессов, прозрачность. То есть мы понимаем, кто за что отвечает. Кроме того, должность начальника Генштаба будет разделена на два компонента. Она будет разделена на главнокомандующего и на начальника Генерального штаба. Начальник Генштаба будет отвечать за обеспечение, а главнокомандующий — это главный военный страны", - подчеркнула она.

Следующей задачей в Минобороны называют изменение самого министерства, поскольку "структура устарела и не отвечает современным вызовам".

Напомним, что в четверг, 5 декабря, в Верховной Раде поддержали за основу законопроект № 2398-д, регламентирующий военные закупки из бюджета. "За" проголосовали 293 нардепа.

Ранее "Страна" разбиралась, что изменилось в бюджете Украины 2020. Ожидается, что налогов соберут больше, на кино добавят полмиллиарда, а социалку сильно не увеличат.