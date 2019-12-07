На Донбассе за прошедшие сутки боевики открывали огонь по позициям защитников Украины 14 раз, в результате чего боевые травмы получили два бойца ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" было зафиксировано 6 нарушений тишины. Боевики использовали минометы 120 мм, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Водяного и Павлополя зафиксировано использование противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было 8 вражеских обстрелов. Использовались гранатометы и стрелковое оружие. А возле Лугаского – минметы 82 мм.

Потерь среди защитников Украины нет.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее сообщалось, что в штабе ООС сообщили, что за неделю ликвидировали 10 бойцов противника.

Также мы писали, что в субботу на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня.