В пятницу на Донбассе в пятницу 14 раз нарушали режим тишины. Травмы получили два бойца ВСУ
На Донбассе за прошедшие сутки боевики открывали огонь по позициям защитников Украины 14 раз, в результате чего боевые травмы получили два бойца ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" было зафиксировано 6 нарушений тишины. Боевики использовали минометы 120 мм, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие. Возле Водяного и Павлополя зафиксировано использование противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было 8 вражеских обстрелов. Использовались гранатометы и стрелковое оружие. А возле Лугаского – минметы 82 мм.
Потерь среди защитников Украины нет.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Ранее сообщалось, что в штабе ООС сообщили, что за неделю ликвидировали 10 бойцов противника.
Также мы писали, что в субботу на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня.