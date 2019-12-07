30 ноября в зоне ООС, около села Старая Ласпа, погибли на мине двое офицеров спецназа СБУ "Альфа" - полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Еще один офицер СБУ получил ранения.

Погибшим офицерам президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно. Волочаева с почестями похоронили в Киеве.

А тело Каплунова попало к сепаратистам. На днях СБУ сделало заявление, что тело Каплунова до сих пор не возвращено Украине. "Украинская сторона согласилась на все выдвинутые "ДНР" условия, однако тело военнослужащего до сих пор не вернули. Переговоры продолжаются", - сказали в СБУ.

В "ДНР" подтверждают, что тело Каплунова находится у них. При этом ресурсы сепаратистов распространяют информацию, что якобы украинскими силовиками готовилась некая провокация к встрече "Нормандской четверки".

"Стране" удалось пообщаться с источником в СБУ, который был причастен к планированию операции, который и рассказал детали произошедшего.

"Погибшие Каплунов и Волочаев – очень опытные спецы. У них за плечами десятки операция самого разного рода, в том числе и с выходами в глубокий тыл к сепарам. Эти операции засекречены, могу лишь намекнуть, что у парней были награды за очень резонансные операции в Донецке, о которых когда-то много говорили. Вообще таких мобильных групп спецназа немного, их очень ценят и не задействуют в рядовых выходах на "ноль". То, что в СМИ разгоняют фейк, что эта операция готовилась "втайне" от главы СБУ – полная ерунда. Командование ООС не обязано докладывать обо всех выходах на "ноль" или "минус" - в тыл. На самом деле эта операция была как раз не диверсионной. Группа состояла из трех человек. Ситуация была такой – они подошли слишком близко к позициям противника, их заметили. Им пришлось быстро уходить – подстрелить могли в любой момент, они бежали. И реально наткнулись на мину, на "нуле" почти все заминировано, один из группы просто во время бега случайно отклонился от маршрута отхода. Каплунова убило сразу, Волочаев был очень тяжело ранен. Поэтому третий член группы, кстати, тоже раненый, принял решение спасать тяжелораненого. Тело Каплунова забрать он физически не мог. Но дотащить Волочаева живым до наших позиций тоже не удалось", - рассказал источник в СБУ.

По словам офицера, целью группы было выяснить поступившую накануне информацию о том, что с "той стороны" на позиции сепаратистов зашла российская станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и там происходит оборудование позиций для тяжелой артиллерии.

"По сути, этот район – около Старой Ласпы "серый". Между позициями ВСУ и "ДНР" там довольно большое расстояние – более полутора километров. Поэтому этот "серый" участок всегда считался спокойным. Но накануне при помощи радиоперехвата были обнаружены непонятные шумы в эфире, а информаторы с "той стороны" сообщили, что на позициях сепаратистов появилась какая-то новая техника", - говорит источник.