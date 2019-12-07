Во время разбора завалов в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, спасатели обнаружили еще одно тело. Теперь количество погибших составляет пять человек, передает пресс-служба ГСЧС.

"Всего в результате пожара погибли 5 человек: 4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сообщении.

Фото: Facebook/facebook.com/MNS.GOV.UA

Уточняется, что по состоянию на утр, 7 декабря, спасатели еще продолжают ликвидировать последствия пожара.

Фото: Facebook/facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело чевертого погибшего. Ним оказался мужчина. Его личность устанавливается.

Ранее "Страна" писала о том, что при пожаре в одесском колледже сгорела научная библиотека Института морской биологии НАН, научные коллекции и опытные образцы.

Также мы сообщали, что в Одессе парень целую ночь бесплатно варил кофе для спасателей на месте пожара.