Погода в Украине 7 декабря будет относительно теплой, лишь в западных областях возможен дождь и мокрый снег. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, небольшой дождь жителям западной Украины стоит ожидать вечером. Также будет юго-западный ветер, 5-10 м/с. Лишь в Карпатах местами порывы усилятся до 15-20 м/с.

"Температура ночью 1-6 градуса мороза, днем 0-5 тепла. В южных областях ночью около 0 градусов, а днем 4-9 тепла", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Ранее "Страна" писала о том, что Карпаты укрыло 15-сантиметровым слоем снега.

Также мы сообщали, что ноябрь установил пять температурных рекордов в Киеве.

Напомним, что коммунальщики просят киевлян воздержаться от поездок и не парковать авто на дороге из-за возможного снегопада.