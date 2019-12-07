В Москве умер 92-летний математик Олег Ивашев-Мусатов, который случайно выпил средство для прочистки труб "Крот". Об этом сообщает Московский государственный университет, где работал мужчина.

"Деканат, профком, Совет ветеранов механико-математического факультета МГУ с прискорбием сообщают, что 3 декабря 2019 года на 92 году жизни скончался доцент Кафедры математического анализа, Заслуженный преподаватель Московского университета, Лауреат премии имени М.В.Ломоносова за педагогическую деятельность Ивашев-Мусатов Олег Сергеевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прощание с ученым состоится 10 декабря в крематории Хованского кладбища.

Напомним, 15 ноября ученый выпил средство для прочистки труб "Крот". Предположительно, он перепутал бутылки, которые стояли в ванной комнате. Математика срочно госпитализировали, а врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Ранее "Страна" писала, что продюсер группы "На-На" Бари Алибасов выпил очиститель для труб и попал в больницу. Как позже выяснилось, "отравление" Алибасова являлось пиар-акцией продюсера. Проверка на детекторе лжи 72-летнего руководителя группы Бари Алибасова показала, что продюсер лгал об инциденте.