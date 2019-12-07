В ночь на субботу, 7 декабря, в Николаеве водитель Lexus врезался в машину такси, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщают "Новости N".

Фото: novosti-n.org

Так, водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, допустив столкновение с машиной такси. Последний в этот момент вез пассажира. В результате столкновения скончался водитель пассажирской службы и сам клиент.

Фото: novosti-n.org

Водитель такси и его спутница получили серьезные травмы. Сейчас их обследуют медики. Полиция начала по данному факту расследование.

Фото: novosti-n.org

Напомним, в Буче Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт в момент выезда со второстепенной дороги.

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