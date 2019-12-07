Столичные полицейские задержали 43-летнего мужчину, который в порыве ревности совершил поджог автомобиля бывшей девушки. Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В ночь на 6 декабря в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступила информация о том, что в гараже на улице Нагорной пожар. На вызов немедленно выехали следственно-оперативная группа и спасатели.

Фото: Facebook/ UA.KyivPolice

Следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что никто не пострадал. Хозяйка авто описала им приметы человека, которой мог быть причастным к поджогу.

Прочесывая Шевченковский район столицы, патрульные полицейские задержали 43-летнего мужчину. Он признался в содеянном преступлении. По его словам, он пошел на него из-за ревности. Чтобы проникнуть в гараж, он сломал замок гаража.

Скриншот: Facebook/ UA.KyivPolice

По факту поджога следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ревнивцу сообщили о подозрении, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Летом в Запорожье парень тоже совершил преступление из чувства ревности - поджег любимую, чтобы "укрепить отношения".

А сегодня в Киеве был зафиксирован еще один поджог авто - в Подольском районе возле элитного ЖК "Паркове мисто".