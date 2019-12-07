За 31 километр от столицы на автодороге Киев - Харьков 50-летняя женщина за рулем Subaru XV 2.0 вылетела в кювет. Об этом сообщается в Facebook патрульной полиции Киевской области.

Автомашину на обочине заметил экипаж патрульной полиции. К счастью, машина получила только незначительные повреждения, а пострадавших в ДТП и вовсе не было.

Фото: Facebook/ kyivregionpatrolpolice

Во время общения с 50-летней женщиной, управлявшей иномаркой, патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. У дамы покраснело лицо, от нее пахло спиртным, а ее походка была неустойчивой. Водитель не отказалась пройти освидетельствование на опьянения. Результат получился 4,5 промилле алкоголя в крови (показатель свыше 2,5 промилле квалифицируют как тяжелое алкогольное опьянение).

Скриншот: Facebook/ kyivregionpatrolpolice

Полицейские составили протокол по ст.130 ч.1 КоАП (управление в состоянии опьянения), а автомобиль эвакуировали на ближайшую штрафплощадку.

Пьяные ДТП - не редкость на дорогах Украины. Так, в начале ноября в Киеве в один день их произошло три.

А в конце месяца нетрезвый водитель врезался в дерево в Броварах. В результате аварии пассажирка впала в кому.