Кабинет Министров принял изменения в Порядок контроля в сфере государственной регистрации, призванные прекратить работу черных регистраторов.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук, передает Юрлига.

Среди основных новаций этого нормативно-правового акта - внедрение новых критериев мониторинга и специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах, установление четкой дифференциации санкций за нарушение в сфере госрегистрации и внедрение тестирования только для лиц, впервые планирующих начать работу в государственных реестрах.

В новые критерии мониторинга включены:

- отмена записей в реестрах;

- проведение регистрационных действий с нарушением сроков, определенных законами;

- проведение государственной регистрации прекращения обременений права собственности и других вещных прав, производных от права собственности, на недвижимое имущество, объект незавершенного строительства (кроме случая проведения такого регистрационного действия государственными и частными исполнителями);

- проведение госрегистратором регистрационных действий в течение года со дня назначения на соответствующую должность субъектом госрегистрации, со дня назначения на должность государственного нотариуса или со дня регистрации частной нотариальной деятельности, а также в течение шести месяцев со дня возобновления доступа государственному регистратору к реестрам.

По словам Онищук, критерии выписывались на основании обобщения результатов рассмотрения жалоб. Больше всего злоупотреблений кроются именно в таких действиях регистраторов.

"Что касается спецпроверки государственного регистратора, она будет проводиться по заявлению субъекта - органа местного самоуправления, который намерен назначить на должность государственного регистратора", - отметила заступник Министра.

К такому заявлению будущий работодатель будет прилагать трудовую книжку, диплом, паспорт и код будущего госрегистратора.

Лицо, в действиях которого в результате специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах будет установлено единовременное грубое или неоднократное нарушение законов в ходе проведенных регистрационных действий в реестрах, будет считаться не прошедшим специальную проверку и не может быть назначено на должность государственного регистратора или выполнять его функции.

"На каждого регистратора в Минюсте наконец будет отдельное личное дело, всех пересчитаем и идентифицируем. Каждого, кто попробует подать поддельные документы - сразу передадим правоохранителям", - отметила Ольга Онищук.

Также в зависимости от нарушения в сфере госрегистрации к регистратору будут применяться соответствующие санкции. За грубое или неоднократное нарушение закона предусмотрено аннулирование доступа к государственным реестрам пожизненно. За незначительные нарушения предусмотрена санкция в виде блокировки доступа сроком от 14 до 90 дней.

В то же время постановлением предусмотрено, что опытные регистраторы не будут проходить тестирование. Это требование будет распространяться только на лиц, которые впервые планируют начать работу в госреестрах.

"Для всех опытных регистраторов - никаких тестов. После блокировки доступа на незначительный срок за незначительные нарушения - повышение квалификации, исправление ошибок и определенный период мониторинга действий", - добавила Ольга Онищук.

Ранее "Страна" информировала, что прокуратура Киева разоблачила схему "черных регистраторов".

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