Киеврада внедрила плату за обслуживание узлов коммерческого учета коммунальной услуги по централизованному водоснабжению.

Распоряжением КГГА № 1716 установлены размеры взносов на поверку счетчиков для каждого дома, передает Юрлига.

Взносы составляют от 1 до 140 грн за квартал. Размер варьируется в зависимости от количества квартир в многоэтажке и от количества общедомовых счетчиков.

Как пояснили в Киевводоканале, до 2017 года неучтенные расходы воды из-за отсутствия и поломки общедомового счетчика, входили в структуру тарифа на холодное водоснабжение. После их исключения тариф снизился, а вопрос обслуживания узлов учета остался нерешенным. Поскольку с 2017 до 2019 года приборы коммерческого учета обслуживали только в аварийных ситуациях.

Ранее "Страна" рассказывала, что Рада может разрешить украинцам платить за газ по нормам потребления, а не по общедомовому счетчику.

Также мы информировали, что Киевводоканал изменил сроки передачи показаний счетчиков.