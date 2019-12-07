Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции после завершения встречи лидеров НАТО в Лондоне заявил, что нет оснований называть Россию врагом НАТО, хотя некоторые ее действия неприемлемы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Один из журналистов спросил у польского лидера, какие страны - члены НАТО могут назвать Россию врагом. Дуда ответил, что считает неприемлемым такой термин.

"Нет врагов. НАТО никто не атакует! Врагом, вероятно, можно назвать негосударственные организации террористического характера. Мы не можем говорить о враге в отношении какого-либо государства", - сказал Дуда.

Правда, потом он добавил, что осуждает многие действия России.

"Это наш сосед, с которым не во всех делах соглашаемся. И хотя мы осуждаем действия России, которые не являются приемлемыми, все равно речь не идет о вражде. Россия проводит такие действия в последние 11 лет. Это началось с нападения на Грузию, продолжилось в Крыму. Далее, в событиях в Донецке и Луганске роль России также была очень сильной, это не подлежит сомнению", - объяснил свою позицию президент Польши.

Как писала "Страна", сегодня Петр Порошенко с тревогой сообщил, что в итоговых документах саммита НАТО впервые за пять лет отсутствовали слова об агрессии РФ против Украины и оккупации Крыма.

А накануне саммита президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров НАТО во время встречи в Лондоне сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России, и таким образом пересмотреть стратегию альянса.