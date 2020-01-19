Учитывая, что состояние невменяемости связано с отсутствием у обвиняемого интеллектуального и волевого признаков, с ним несовместимо наличие в его сознании четко сформированных цели и мотива как признаков субъективной стороны преступления, потому установление любой формы вины (умысла или неосторожности) в действиях невменяемого лица объективно является невозможным.

Юридическая оценка общественно опасному деянию в таком случае должна предоставляться учитывая фактические обстоятельства совершенного и наступившие последствия.

Соответствующее положение содержится в постановлении КУС ВС от 19 ноября № 130/2612/17, передает Юрлига.

Так, коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела кассационные жалобы защитника обвиняемого и прокурора на определение апелляционного суда, которой было оставлено без изменений определение местного суда о применении к лицу принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое заведению с особым надзором за совершение им общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК (неоконченное покушение на преднамеренное убийство по хулиганским мотивам).

В кассационной жалобе защитник указал, в частности, что в совершенном лицом деянии отсутствуют признаки упомянутого преступления, поскольку предмет, которым потерпевшему нанесено телесное повреждение, не имел значительной поражающей способности, при этом лицо находилось в состоянии невменяемости, исключающем наличие в его действиях умысла на убийство по хулиганским мотивам. В кассационной жалобе прокурор указал, что совершение лицом общественно опасного деяния в состоянии невменяемости является несовместимым с установлением субъективной стороны состава преступления.

Коллегия судей КУС ВС не согласилась с заключениями местного и апелляционного судов в части юридической оценки совершенного лицом деяния, учитывая следующее.

У гражданина было установлено наличие как медицинского критерия (хроническое психическое заболевание в виде шизофрении, параноидной), так и интеллектуального и волевого признаков юридического критерия (неспособность понимать свои действия и руководить ими) невменяемости. Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд первой инстанции пришел к заключению о совершении лицом общественно опасного деяния в состоянии невменяемости и, как следствие, необходимости применения относительно него принудительных мер медицинского характера.

В то же время при условии пребывания лица в состоянии невменяемости юридическая оценка совершенного им общественно опасного деяния по признакам преступления, предусмотренного о ч. 3 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК, является неправильной.

Согласно предписаниям ст. 15 УК покушение на преступление может быть совершенно лишь с прямым умыслом, когда лицо осознает общественно опасный характер своего деяния, предусматривает его общественно опасные последствия и желает их наступления.

Учитывая, что состояние невменяемости связано с отсутствием в лица интеллектуального и волевого признаков, с ним несовместимо наличие в сознании лица четко сформированных цели и мотива как признаков субъективной стороны преступления, потому установление любой формы вины (умысла или неосторожности) в действиях невминяемого лица объективно является невозможным. Юридическая оценка общественно опасному деянию в таком случае должна предоставляться учитывая фактические обстоятельства совершенного и наступившие последствия.

Местный суд, установив, что общественно опасное деяние лица было совершено в состоянии невменяемости, указал в определении о наличии умысла на совершение убийства по хулиганским мотивам и предоставил оценку совершенному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 УК, в связи с чем допустил неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности. На эти нарушения защитник прямо сослался в своей апелляционной жалобе, однако они остались без внимания суда апелляционной инстанции.

От тяжести совершенного в состоянии невменяемости общественно опасного деяния (юридической оценки) зависит вид принудительных мер медицинского характера, которые могут быть применены. Впрочем, кассационный суд в силу своих полномочий лишен возможности самостоятельно устранить допущенные судами низших инстанций нарушения.

КУС ВС отменил огпределение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. При этом указал, что во время нового рассмотрения нужно учесть вышеприведенное, тщательным образом проверить доводы апелляционной жалобы, при необходимости и наличии соответствующих оснований повторно исследовать обстоятельства дела и принять судебное решение, которое бы отвечало требованиям ст. 370 УПК.

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