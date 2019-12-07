Лидер партии "Голос" и автор кандидатской диссертации по теоретической физике "Суперсимметрия электронов в магнитном поле" Святослав Вакарчук приписал Галилею знаменитое высказывание Архимеда.

В прямом эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера физик-математик Вакарчук сказал: "Помните? Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, как говорил Галилей".

Напомним, что слова великого физика и математика классической античности Архимеда Сиракузского связаны с законом рычага, который дети учат на уроках физики в 7 классе.

Как писала "Страна" летом, во время теледебатов Вакарчук не сумел ответить Юлии Тимошенко, по каким тарифам украинцы платят за газ.

Между тем ученый, музыкант и политик учился и даже преподавал в одном из лучших университетов мира - американском Стэнфорде.