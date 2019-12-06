Мужчину, который в Киеве позвал на свидание женщину и пригласил ее в квартиру к уже мертвой старушке, сознался в содеянном и рассказал, как именно погибла .

Об этом рассказывает пресс-служба полиции столицы.

Убийца рассказал, что поругался с жертвой из-за кресла и толкнул ее.

"Мне стало страшно и я завял [ей] на шее шарф светлого света и положил в кладовке. Потом там [неразборчиво] с девушкой и ушел домой спать", - признался мужчина.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. По прибытию правоохранители обнаружили тело старой женщины с пакетом на голове; ее шея была замотана шарфом. 82-летнюю хозяйку квартиры спрятали среди вещей.

По словам женщины, она познакомилась с мужчиной через сайт знакомств. Он привел ее в эту квартиру и начал угрожать, показав тело. Женщине удалось убежать и сообщить об этом в полицию.

Ранее мы рассказывали, как под Киевом мужчина сорвал цепочку с женщины, а потом задушил ее простыней.