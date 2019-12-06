Пранкер Джокер от имени нардепа из "Европейской солидарности" Ирины Геращенко пообщался в WhatsApp с Галиной Михайлюк - одной из претенденток на должность главы парламентского комитета по внешней политике. Скриншоты переписки Джокер выложил в своем Telegram-канале.

Из переписки становится ясно, что в борьбе за кресло главы комитета схлестнулись интересы разных сил. Так, за кандидатурой "некомпетентной, но полностью управляемой" (характеристика Джокера) Елизаветы Ясько стоит Офис президента. А против Михайлюк выступает руководство фракции "Слуги народа", хотя люди Коломойского во фракции на ее стороне.

Скриншот: Telegram/ Джокер

Также в переписке упоминается Давид Арахамия. По словам Михайлюк, он оклеветал ее, заявив, что она не прошла проверку в СБУ.

Джокер прокомментировал свою беседу с нардепом.

"За должность главы комитета по внешней политике развернулась нешуточная борьба. Яременко ушел в отставку. За Ясько не набрали голосов. Готовились поддержать Галину Михайлюк, но она не прошла проверку Джокером. Особый привет хочу передать Никите Потураеву, там таких любят. Эту борьбу должен выиграть настоящий профессионал", - написал пранкер.

Скриншот: Telegram/ Джокер



Ранее "Страна" разбиралась, почему Ясько не стала преемницей героя секс-скандала Богдана Яременко на посту главы комитета.

Мы также цитировали заявление Арахамии о том, что фракция "Слуги народа" снова проведет праймериз кандидатов на должность и рассмотрит новый порядок избрания председателя комитета.