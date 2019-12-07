Набирает популярность новый флешмоб, который не получается у мужчин, а женщины выполняют его без труда. Видео
В сети набирает популярность флешмоб с поднятием офисного стула, который не по силам мужчинам, а женщины его выполняют без особого труда.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"На первый взгляд, условия очень просты - согнуться на 90 градусов, поднять стул и выпрямиться. Но, как выяснилось, такой флешмоб оказался не под силу, особенно мужчинам", - говорится в сюжете.
Выяснилось, мужчинам этот трюк выполнить очень сложно и почти невозможно, в то время как женщины справляются с ним без особого труда, потому как у них центр тяжести находится ниже.
Ранее "Страна" рассказывала, как в День флага Зеленский призвал украинцев по всему миру стать участниками флешмоба.
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