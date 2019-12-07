В сети набирает популярность флешмоб с поднятием офисного стула, который не по силам мужчинам, а женщины его выполняют без особого труда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На первый взгляд, условия очень просты - согнуться на 90 градусов, поднять стул и выпрямиться. Но, как выяснилось, такой флешмоб оказался не под силу, особенно мужчинам", - говорится в сюжете.

Выяснилось, мужчинам этот трюк выполнить очень сложно и почти невозможно, в то время как женщины справляются с ним без особого труда, потому как у них центр тяжести находится ниже.

Ранее "Страна" рассказывала, как в День флага Зеленский призвал украинцев по всему миру стать участниками флешмоба.

Еще мы писали, что в Интернете набирает обороты флешмоб по открыванию бутылки знаменитым ударом Чака Норриса.