Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство найдет пути решения проблемы вкладчиков "Укрбуд". Как сообщает "Интерфакс-Украина", чиновник сделал успокоительное обещание в эфире телеканала "Интер" 6 декабря.

Отвечая на вопрос, что Кабмин намерен сделать для защиты вкладчиков строительной компании, Милованов ответил, что могут быть задействованы законодательный, финансовый или правоохранительный механизмы.

"Правительство должно отвечать за справедливость, поэтому эта проблема - тоже ответственность правительства. И задача правительства - найти правильный механизм. Наша задача - защитить людей и восстановить справедливость", - сказал министр.

Ему задали уточняющий вопрос, могут ли вкладчики спать спокойно.

"Мы сделаем все возможное, и я лично тоже, чтобы справедливость была восстановлена", - заверил Милованов.

Напомним, в "Укрбуде" возник конфликт между старым и новым собственниками. Новый владелец, ресторатор Дмитрий Федотенков, признался, что у компании миллиардные долги, и под угрозой завершение строительства многих объектов.

Ранее "Страна" рассказывала, что события вокруг "Укрбуда" кардинально меняют ситуацию на киевском рынке недвижимости.