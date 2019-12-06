Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин огласил в пятницу конфиденциальный документ, согласно которому премьер Великобритании Борис Джонсон вводил общественность в заблуждение касательно Brexit. Об этом сообщила в пятницу газета The Independent.

"Этот документ очень угрожающий. В каждом правительственном департаменте будут и другие подобные этому секретные сообщения, которые указывают на катастрофическое воздействие его (Джонсона - Ред.) политики на продовольственную безопасность, на права, которыми вы обладаете, на занятость, на ситуацию с загрязнением воздуха, которым мы дышим", - заявил Корбин, выступая в Лондоне.

Как сообщает британское издание, Корбин представил документ министерства финансов под названием "Протокол по Северной Ирландии: неограниченный доступ к внутреннему рынку Великобритании", который предусматривает таможенный досмотр и декларирование товаров на границе Великобритании и Северной Ирландии после выхода Британии из ЕС, наличие которых Джонсон неоднократно отрицал.

"Эти сообщения существуют, однако правительство скрывает их от вас, потому что на этих выборах (12 декабря - Ред.) консерваторы хотят, чтобы вы (народ - Ред.) голосовали вслепую", - добавил Корбин.

Согласно телеканалу Sky News, Джонсон, в свою очередь заявил, что не видел документа по ирландской границе, представленного Корбином.

"Это полная чушь", - прокомментировал Джонсон заявление Корбина.

В октябре премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявлял, что "бэкстоп" был заменен на новое решение, новый протокол по Ирландии и Северной Ирландии", который, вероятно, будет носить постоянный характер, а не временный, в отличие от "бэкстопа" ("страховочного плана") по ирландской границе, который был согласован с ЕС предыдущим британским премьером Терезой Мэй.

"Страховочный план" или "бэкстоп" подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

Ранее Туск назвал Brexit самой большой ошибкой и раскритиковал бывшего премьера Великобритании.

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