Бывший президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сообщил, что в итоговых документах саммита НАТО в Лондоне, который прошел 3-4 декабря, впервые за пять лет отсутствовали слова об агрессии РФ против Украины и оккупации Крыма.

Как пишет сайт "Прямого", об этом Порошенко сказал во время марафона "Красные линии", который прошел на телеканале.

Экс-президент посетовал, что этой детали никто пока не заметил.

"А вот теперь я скажу вещь, которую пока никто не заметил. В итоговых документах НАТО впервые за последние пять лет отсутствует пассаж, месседж о российской агрессии в Украине. Этого там нет. У меня вопрос. Если наша делегация все же поехала туда, то почему же его там нет? Все последние годы был, а сейчас нет. Отсутствует позиция о незаконной аннексии Крыма как позиция НАТО. Почему все годы была, а сейчас нет? А это потому, что очень странным для меня было обстоятельство, когда они не хотели туда ехать", - отметил Порошенко.

Как писала "Страна", на саммите глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг альянса.

Мы также рассказывали, что на днях президент Казахстана отказался признавать события в Крыму аннексией.