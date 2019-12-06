Полиция задержала банду, в составе которой был мужчина, которого разыскивал Интерпол за участие в террористической организации "ИГИЛ".

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"Задержаны четыре иностранца на территории пяти регионов Украины. Один из них разыскивался Интерполом за участие в террористической организации "ИГИЛ" и приговорен к 12 годам лишения свободы", - сообщили в полиции.

Как уточнили правоохранители, 21 ноября группа неизвестных в селе Андреевка Макаровского района напала на супругов пенсионеров, жестоко избила их, забрала 600 гривен, украшения и сбежала. Впоследствии 69-летний пострадавший скончался в больнице.

В течение двух недель продолжались оперативно-розыскные мероприятия, и наконец правоохранителям удалось выйти на след нападавших.

Граждане Кыргызстана и Таджикистана в возрасте 26 и 32 лет, задержаны.

Помогали полицейским Киевщины в задержании группы злоумышленников коллеги из Житомирской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей.

Во время обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства, оружие и взрывные устройства.

По факту разбойного нападения продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 187 УКУ. О задержании иностранцев сообщено Министерству иностранных дел Украины и соответствующим посольствам.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

Ранее мы рассказывали, что месяц назад СБУ задержали под Киевом одного из лидеров ИГИЛ.

Еще отметим, что власти Афганистана заявили о разгроме ИГИЛ в своей стране.