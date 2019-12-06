Владимир Зеленский в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" повторил в пятницу вечером все основные тезисы нормандской повестки, которые вчера озвучил его помощник Андрей Ермак.

Это и продление нынешней редакции закона об особом статусе Донбасса. И готовность вносить этот статус в Конституцию в рамках децентрализации.

Он также сделал и ряд важных оговорок, которые могут стать камнем преткновения в Париже.

Вот главные выводы из его выступления.

Во-первых, внедрять все нормы Минска-2 Зеленский согласен лишь после того, как будут распущены и разоружены воинские формирования "республик". Зе повторил этот тезис несколько раз.

Это противоречит Минским соглашениям, в которые вписана "Народная милиция" "ЛДНР". Ну и в целом вряд ли кто-то пойдет на полное и одностороннее разоружение - в обмен на призрачные в общем-то обещания дать после этого особый статус и провести амнистию.

Ее Зеленский, кстати, видит не абсолютной (как то записано в "Минске"), а только в отношении тех, кто не воевал против Украины ("у которых нет рук в крови"). Это также дает почву для фильтрации жителей Донбасса украинскими властями. На что оппоненты вряд ли пойдут.

Во-вторых, президент четко сказал, что граница на момент выборов уже должна контролироваться Украиной. На вопрос ведущего, как это сделать, если Минские соглашения трактуют это иначе, Зеленский ушел от ответа, намекнув на некий хитрый план, который нельзя раскрывать.

Но скорее всего на это у президента просто нет ответа - поскольку контроль за границей означает контроль над обеими "республиками". И его конечно никто не захочет отдавать до выборов - а значит и до предоставления особого статуса.

То есть Зе, несмотря на некий компромиссный тон, выдвинул тезисы, которые практически не отличаются от тех, что артикулировал Порошенко: сначала уберите войска и отдайте границу, а потом - выборы и особый статус.

Теперь в общем-то понятно, почему в Москве достаточно пессимистически настроены в отношении нормандской встречи и требуют не идти на уступки Украине.

Суть заявлений президента анализирует телеграм-канал "Политика Страны".