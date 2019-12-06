Количество погибших в результате стрельбы на базе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида), возросло до 4 человек. Стрелявшим оказался студент из Саудовской Аравии. Об этом сообщает AP.

"В пятницу утром стрелок открыл огонь в учебном корпусе на военно-морской базе в Пенсаколе, в результате чего четверо человек погибли, включая самого нападавшего, еще несколько получили ранения", - говорится в сообщении.

Это уже вторая стрельба на базе военно-морского флота США в течение этой недели, чрезвычайное происшествие вызвало масштабную реакцию правоохранительных органов и закрытие базы.

Восемь человек были доставлены в баптистскую больницу в Пенсаколе, один из пациентов скончался в больнице.

Как сообщала "Страна", во Флориде налетчики пытались ограбить ювелирный магазин, погибло четыре человека. Пытаясь убежать от правоохранителей, преступники угнали грузовик экспресс-доставки UPS.

Напомним, что ВМС Украины испытали бывшие в употреблении военные катера из США.