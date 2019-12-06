Бывший начальник Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорь Щербина, который проходит по делу о вымогательстве взятки с застройщика, вышел под залог. Как пишет Telegram-канал "Политика Страны", об этом сообщили источники "Страны" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

5 декабря суд постановил взять Щербину под арест на 2 месяца с правом внесения залога в размере 2 миллиона 130 тысяч 100 гривен. Сегодня залог был выплачен.

"Страна" рассказывала фабулу дела Щербины. В начале сентября он встречался с представителем девелоперской компании "Edelburg Development" и заверил последнего, что якобы может закрыть дело против фирмы, повлияв на директора ГБР Романа Трубу за взятку в 140 тысяч долларов США.

3 декабря у Щербины провели дома обыск, после чего экс-прокурора арестовали.

САП просила суд арестовать Щербину с залогом в 3,6 миллионов, однако суд уменьшил размер взноса.