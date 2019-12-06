В пятницу, 6 декабря, 17-й тур чемпионата Украины по футболу (УПЛ) начался донецким дерби на ОСК "Металлист" в Харькове. "Шахтер" выиграл у "Олимпика" со счетом 3:0.

"Горняки" забили быстрый гол, отличился защитник Николай Матвиенко на 4-й минуте встречи. Также результативными были удары Марлоса (77) и Исмаили (90+1).

Во второй игровой день в субботу, 7 декабря, "Александрия" встретится с полтавской "Ворсклой", а ковалевский "Колос" на "Оболонь-Арене" в Киеве примет "Днепр-1".

Программу 17-го тура завершат в воскресенье, 8 декабря, поединки "Мариуполя" со "Львовом", львовских "Карпат" с черниговской "Десной" и киевского "Динамо" с луганской "Зарей".

Видео: youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Турнирное положение: "Шахтер" - 47 очков (после 17-ти игр), "Динамо" - 33 (16), "Заря" - 31 (16), "Десна" - 30 (16), "Александрия" - 27 (16), "Днепр-1" - 18 (16), "Олимпик" - 18 (17), "Мариуполь" - 18 (16), "Колос" - 17 (16), "Карпаты" - 11 (16), "Львов" - 11 (16), "Ворскла" - 11 (16).

Как сообщала "Страна", Александр Зинченко готов помочь Манчестер Сити в дерби с Юнайтед Гвардиола.

Заключительная игра группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20 для донецкого "Шахтера" против "Аталанты" назначена на 11 декабря в Харькове. Билеты уже в продаже.

На телеканале "Футбол 1/2" его гендиректор Александр Денисов объявил набор комментаторов и ведущих на Евро-2020.

Напомним, что начался этап продажи билетов на Евро-2020. Он продлится до 18 декабря.